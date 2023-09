Ukrajinská armáda preveruje informácie o smrti veliteľa ruskej flotily

Kyjev 26. septembra (TASR) - Ukrajinská armáda oznámila, že preverí svoje vlastné správy o údajnej smrti veliteľa ruskej Čiernomorskej flotily Viktora Sokolova. Pristúpila k tomu po tom, ako Rusko v utorok zverejnilo zábery so Sokolovom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Ukrajinská armáda v pondelok oznámila, že Sokolov zahynul pri minulotýždňovom ukrajinskom raketovom útoku na prístavne mesto Sevastopol na polostrove Krym. Moskva však v utorok zverejnila zábery z videokonferencie zo zasadnutia, ktorému predsedal ruský minister obrany Sergej Šojgu. V osemminútovom videu sa Sokolov na obrazovke objavil niekoľkokrát bez toho, aby niečo povedal. To, či tieto zábery boli zhotovené v utorok, sa nepodarilo bezprostredne overiť, píše DPA.



Keďže Rusko zverejnilo zábery so "zjavne živím" Sokolovom, naše jednotky túto informáciu znovu preveria, uviedli špeciálne sily ukrajinských ozbrojených síl na sociálnej sieti Telegram.



Dodali, že pri útoku na budovu štábu ruskej Čiernomorskej flotily bolo zabitých 34 dôstojníkov. Dostupné zdroje tvrdia, že medzi mŕtvymi bol aj veliteľ Čiernomorskej flotily. "Mnohých sa však ešte nepodarilo identifikovať," uviedli špeciálny sily.