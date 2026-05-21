Ukrajinská armáda pri útoku zasiahla rafinériu v ruskom meste Syzraň
Autor TASR
Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajinská armáda vo štvrtok pri dronovom útoku zasiahla areál rafinérie v meste Syzraň v Samarskej oblasti, kde následne vypukol „rozsiahly požiar“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok označil tento útok za ďalší na ruskú ropnú infraštruktúru. V príspevku na sociálnej sieti doplnil, že Syzraň je viac než 800 kilometrov od ukrajinských hraníc.
O útoku na rafinériu vo štvrtok ráno informoval aj gubernátor Samarskej oblasti Viačeslav Fedoriščev. Dodal, že pri ňom zahynuli dve osoby a ďalší ľudia utrpeli zranenia.
Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie používa drony s dlhým doletom, prípadne kombinované útoky aj s raketami, ktorých cieľmi sú práve rafinérie a súvisiaca energetická infraštruktúra hlboko vo vnútrozemí Ruska. Tieto útoky majú narušiť produkciu palív, znížiť exportné príjmy krajiny a zároveň skomplikovať zásobovanie armády, ktorá je od stabilných dodávok pohonných látok závislá.
Najčastejšie sú cieľmi veľké priemyselné komplexy v európskej časti Ruska, napríklad v okolí Moskvy, Volgogradu, v Leningradskej oblasti alebo pri Čiernom mori. Viaceré z nich boli počas vojny rozpútanej Ruskom opakovane zasiahnuté, čo v niektorých prípadoch viedlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzky.
Úspešnosť ukrajinských útokov súvisí aj s tým, že rafinérie sú rozsiahle a technologicky citlivé zariadenia – zásah do jednej časti prevádzky môže spôsobiť odstavenie celého komplexu. Zabezpečenie týchto areálov je náročné, keďže sa rozprestierajú na veľkom území a ich úplná ochrana protivzdušnou obranou nie je prakticky možná.
