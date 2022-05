Ukrajinská armáda: Rusko presunulo časť síl z Mariupola na východ

Na snímke z videa, ktoré v nedeľu 1. mája 2022 poskytol pluk Azov Národnej gardy Ukrajiny, ľudia kráčajú cez ruiny v oceliarni Azovstaľ v Mariupole. Foto: TASR/AP

Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajinská armáda v pondelok oznámila, že Rusko presunulo časť svojich síl z juhoukrajinského prístavného mesta Mariupol na východ, kde sa zapoja do tamojšej ofenzívy. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v pondelok uviedol, že niekoľko ruských práporov bolo premiestnených z Mariupola do mesta Popasna, nachádzajúceho sa vo východoukrajinskej Luhanskej oblasti. Popasna je jedným z centier bojov na východe, kde sa ruská armáda snaží prelomiť ukrajinskú obranu a obkľúčiť ukrajinské sily na východe.Ukrajinský generálny štáb tiež oznámil, že Rusi sa snažia viac útočiť z Iziumu na mestá Sloviansk a Barvinkove.Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov pre agentúru Associated Press (AP) povedal, že presúvanie ruských síl z Mariupola na frontovú líniu na východe znamená, že tam Rusi zlyhávajú a nedosahujú žiadne územné zisky.Ruská armáda sa stále pokúša zlikvidovať poslednú baštu ukrajinského odporu v gigantických oceliarňach Azovstaľ v Mariupole. OSN sa v pondelok, rovnako ako v nedeľu, snažila koordinovať evakuáciu civilistov ukrývajúcich sa v tomto podniku, ktorý ruské sily obliehajú.Britský denník The Guardian s odvolaním sa na starostu Mariupola napísal, že evakuácia civilistov v pondelok pokračovala a evakuačné autobusy vyrazili z mesta už ráno. Civilisti v autobusoch však neboli z Azovstaľu, na rozdiel od predchádzajúcich konvojov. V Azovstale je stále uviaznutý neznámy počet civilistov a bojovníkov.Podľa Kyjeva bolo v nedeľu z Azovstaľu evakuovaných približne 100 civilistov, hoci ruské ministerstvo obrany uviedlo nižšie číslo, a to 80 civilistov vrátane žien a detí, píše agentúra AFP.