Ukrajinská armáda: Rusko sa pokúsi dobyť Mariupol a až potom Donecko

Kyjev 12. apríla (TASR) - Rusko sa pravdepodobne pokúsi ešte pred vstupom do Doneckej oblasti ovládnuť juhoukrajinské prístavné mesto Mariupol. Uviedla to v utorok ukrajinská armáda, z vyhlásenia ktorej cituje denník The Guardian.



Takáto stratégia by podľa uvedeného britského zdroja zapadala do očakávaného masívneho náporu ruských síl na východe Ukrajiny, kde sa Rusko pravdepodobne pokúsi územne spojiť anektovaný Krymský polostrov s Moskvou podporovanými donbaskými oblasťami Doneckou a Luhanskou.



Ukrajinskí armádni predstavitelia sa podľa svojej najnovšej správy domnievajú, že Rusko sa teraz – pred plánovanou ofenzívou v Donecku – snaží preskupiť a premiestniť svojich vojakov z Bieloruska a Ruska.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v pondelok večer na Twitteri uviedol, že "ukrajinské sily sú obkľúčené a blokované". Ukrajinská armáda však podľa svojho najnovšieho vyhlásenia trvá na tom, že "pokračuje v obrane Mariupola". Uviedla tiež, že ukrajinskí vojaci zmarili v Donecku a Luhansku za posledných 24 hodín šesť ruských útokov.



V samotnom Mariupole už podľa jeho starostu Vadyma Bojčenka zahynulo vyše 10.000 ľudí. Bojčenko v pondeľnajšom telefonickom rozhovore pre agentúru AP povedal, že počet obetí v tomto meste mohol už presiahnuť aj 20.000. Ruské útoky tam totiž trvajú už celé týždne a obyvatelia čelia nedostatku potravinových zásob, pričom ulice sú doslova posiate mŕtvymi telami.



Uvádzané čísla nie je možné nezávisle overiť, no ak by sa potvrdili, išlo by o dosiaľ vôbec najvyšší počet obetí vojny na Ukrajine v akomkoľvek ukrajinskom meste, približuje The Guardian.



Bojčenko obvinil ruských vojakov z toho, že celé týždne blokovali dodávky humanitárnej pomoci do Mariupola v snahe utajiť tak pred zvyškom sveta tamojšie krviprelievanie. Rusi zároveň podľa jeho slov privážajú do mesta mobilné krematória – v podobne nákladných áut so spaľovňou – s cieľom zničiť tak dôkazy o zabíjaní civilistov.