Ukrajinská armáda sa chystá na protiofenzívu pri Bachmute

Kyjev 23. marca (TASR) - Ukrajinská armáda čoskoro spustí protiofenzívu v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Vo štvrtok to uviedol veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Olexandr Syrskyj. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Agresor sa nevzdal nádeje na dobytie Bachmutu za každú cenu napriek stratám. Hlavnou bojovou sila Ruska na tomto fronte sú žoldnieri Vagnerovej skupiny," povedal Syrskyj.



"Ničím sa nešetria, strácajú značnú silu a vyčerpávajú sa. Už čoskoro využijeme túto príležitosť, ako sme to urobili pri Kyjeve, Charkove, Balakliji a Kupjansku," dodal s odkazom na úspešné ukrajinské protiofenzívy.



Boje o Bachmut v Doneckej oblasti sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. V meste žilo pred vypuknutím vojny na Ukrajine približne 70.000 ľudí.



Ukrajinské jednotky pri Bachmute v stredu navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tvrdí, že ubránenie mesta je kľúčové pre udržanie ruských vojsk pozdĺž celej frontovej línie.



Podľa analytikov však nemá výraznejší strategický význam a jeho možné znovuobsadenie by nemalo priniesť veľký obrat. Bachmut však nadobudol veľkú politickú hodnotu, pričom obe strany už do bojov investovali množstvo síl.



Šéf ruskej žoldnierskej skupiny vagnerovcov Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho sily majú v súčasnosti pod kontrolou približne 70 percent Bachmutu.