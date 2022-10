Londýn: Ukrajinská armáda sa približuje k hraniciam Luhanskej oblasti

Londýn 5. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda prenikla až 20 kilometrov do ruskej obrannej zóny za rieku Oskil na severovýchode Charkovskej oblasti a smeruje k mestu Svatove v Luhanskej oblasti. Uviedlo to v stredu britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej správe o situácii na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Ukrajine sa naďalej darí dosahovať pokroky pri útočných operáciách, a to aj na severovýchodnom a južnom fronte," uvádza britský rezort obrany s tým, že ukrajinská ofenzíva pokračuje smerom k Luhanskej oblasti.



"Je vysoko pravdepodobné, že Ukrajina môže teraz s väčšinou svojich delostreleckých systémov zaútočiť na kľúčovú cestu spájajúcu mestá Svatove a Kreminna (v Luhanskej oblasti), čo by ešte viac obmedzilo schopnosť Ruska zásobovať svoje jednotky na (ukrajinskom) východe," uvádza ministerstvo.



Z politického hľadiska je podľa britského ministerstva obrany "vysoko pravdepodobné, že ruskí lídri budú znepokojení, že sa ukrajinské jednotky približujú k hraniciam Luhanskej oblasti", ktorú v piatok počas ceremónie v Kremli Moskva anektovala.