Ukrajinská armáda tvrdí, že dobyla ďalšiu obec v Doneckej oblasti

Kyjev 26. júna (TASR) - Ukrajinské jednotky dobyli späť obec Rivnopiľ na juhu východoukrajinskej Doneckej oblasti, oznámila v pondelok námestíčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie Sky News.



"Obranné jednotky navrátili Rivnopiľ pod našu kontrolu. Pokračujeme ďalej," napísala Maľarová na sociálnej sieti Telegram.



Rivnopiľ leží neďaleko miesta, kde sa Donecká oblasť križuje so Záporožskou, a neďaleko obcí, ktoré sa podľa Ukrajiny jej jednotkám podarilo oslobodiť už predtým v priebehu tohto mesiaca.



Maľarová v pondelok ráno informovala, že ukrajinská armáda už oslobodila od začiatku dlho očakávaného ukrajinského protiútoku asi 130 štvorcových kilometrov územia na juhu krajiny.



Ukrajina spustila svoju protiofenzívu začiatkom júna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priznal, že ukrajinské vojská nepostupujú tak rýchlo, ako sa dúfalo. Zlom sa Ukrajincom podarilo dosiahnuť v údolí rieky Mokri Jali v Doneckej oblasti. Dobytie Rivnopiľu by bolo pokračovaním postupu v tomto smere.



Rusko, ktoré stále okupuje asi pätinu územia na juhu a východe Ukrajine, potvrdilo 16. júna, asi dva týždne po začiatku protiútoku, že prebiehajú boje o Rivnopiľ.



Najviac územia sa podarilo Kyjevu zatiaľ dobyť južne od Vuhledaru. No ukrajinská armáda spustila operácie aj smerom k mestu Tokmak v Záporožskej oblasti a na severe Doneckej oblasti, aby zaistili front okolo mesta Bachmut, píše AFP.