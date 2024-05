Ukrajinská armáda tvrdí, že má pod kontrolou situáciu vo Vovčansku

Kyjev/Moskva 14. mája (TASR) - Ukrajinská armáda v utorok uviedla, že má pod kontrolou situáciu v meste Vovčansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. V dôsledku rozsiahlych ruských vzdušných útokov sa však musela stiahnuť z neďalekej obce Lukianci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajinská armáda v pravidelnej aktualizácii o situácii na bojisku uviedla, že počet ruských útokov na severe Charkovskej oblasti klesol.



Ruské ministerstvo obrany naopak uviedlo, že jeho jednotkám sa podarilo posilniť si taktické pozície a spôsobiť škody ukrajinskej armáde v okolí pohraničných obcí a miest vrátane mesta Vovčansk, všíma si agentúra AFP.



Ruský rezort obrany okrem toho medzičasom oznámil, že jeho armáda sa podarilo dobyť v Charkovskej oblasti ďalšiu obec. "Jednotky skupiny Sever oslobodili obec Bugruvatka (po ukrajinsky Buhruvatka) v Charkovskej oblasti a postúpili hlboko za ukrajinské obranné línie," uviedol rezort.



Reuters upozorňuje, že správy nemožno nezávisle overiť.



Rusko obnovilo svoju ofenzívu v Charkovskej oblasti v piatok 10. mája a ruské ministerstvo obrany krátko na to oznámilo dobytie niekoľkých obcí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského robí ukrajinská armáda všetko, čo jej v je silách, aby Rusku zabránila rozšíriť front a spustila preto protiútok, píše agentúra DPA.



Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylo Budanov pritom vyjadril v utorok presvedčenie, že situácia v Charkovskej oblasti smeruje k stabilizácii. Varoval však, že Rusko by do oblasti mohlo v nasledujúcich dňoch vyslať ďalšie posily.



Podľa analytikov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) chce Rusko v Charkovskej oblasti zrejme vytvoriť nárazníkovú zónu medzi svojim územím a Ukrajinou. Tento cieľ pritom Moskva zrejme uprednostní pred hlbším prienikom do Charkovskej oblasti, domnievajú sa analytici.