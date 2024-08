Ukrajinská armáda tvrdí, že v Kurskej oblasti poškodila ďalší most

Kyjev 18. augusta (TASR) - Ukrajinské letectvo v nedeľu oznámilo, že pri svojom útoku poškodilo už druhý most cez rieku Sejm v ruskej Kurskej oblasti ležiacej v blízkosti hranice s Ukrajinou.



Ako vo svojej správe objasnila agentúra Reuters, z ukrajinskej strany ide zrejme o pokus zničiť trasy, po ktorých ruská armáda prepravuje do oblasti bojov posily alebo materiálne zabezpečenie pre svoje jednotky.



Veliteľ ukrajinského letectva generálporučík Mykola Oleščuk vo svojom statuse na sieti Telegram napísal: "O most menej! Letectvo naďalej pripravuje nepriateľa o jeho logistické schopnosti presnými leteckými údermi, čo výrazne ovplyvňuje priebeh nepriateľských akcií."



Správy o zničení druhého mosta cez rieku Sejm sa objavili v piatok. Agentúre Reuters sa túto informáciu neskôr podarilo potvrdiť a s pomocou družicových snímok zistiť, že ide most v blízkosti obce Zvannoje v okrese Gluškovo. Novinári tiež zistili, že ruskí ženisti zrejme postavili pontónový most, ktorý je od poškodeného vzdialený asi dva kilometre.



Ukrajinská armáda útočí na Kurskú oblasť od 6. augusta. Ukrajinské ozbrojené sily deklarujú, že tam už ovládli desiatky obcí.



V Kurskej oblasti momentálne platí režim mimoriadnej situácie, ktorej bol priradený stupeň celoštátnej - federálnej - závažnosti, čo umožňuje zjednodušiť rozhodovanie o financovaní a realizácii rôznych druhov činností potrebných na zaistenie bezpečnosti civilného obyvateľstva a zapojenie síl a zdrojov federálnych výkonných orgánov vrátane ministerstva pre mimoriadne situácie, ministerstva obrany, ministerstva vnútra a ďalších.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej analýze napísal, že ukrajinská ofenzíva v Kurskej oblasti vytvára tlak na ruské jednotky na celej prvej línii frontu.



ISW predpokladá, že z dlhodobého hľadiska bude teraz ruský prezident Vladimir Putin nútený prijať rozhodnutie o vyčlenení väčších zdrojov na dlhú hranicu Ruska s Ukrajinou.



"Ukrajinský vpád do Kurskej oblasti a zvýšená priorita Ruska udržať tempo útočných operácií v Doneckej oblasti (na východe Ukrajiny) pravdepodobne spôsobí väčší tlak na zostávajúce operačné zálohy Ruska a začne zrejme ovplyvňovať schopnosť Ruska udržiavať konzistentné útočné operácie na celom území," domnieva sa ISW.



Ruská armáda už do oblasti spoločnej hranice s Ukrajinou presunula 11 práporov z Kurskej oblasti a štyri ozbrojené skupiny odinakiaľ, uviedla vo svojom spravodajstve britská televízia Sky News.