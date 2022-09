Ukrajinská armáda tvrdí, že znovu dobyla územie v Donbase i na juhu

Kyjev 8. septembra (TASR) - Ukrajinská armáda v rámci svojej protiofenzívy proti ruským jednotkám dobyla viacero miest a obcí na juhu Ukrajiny. Ukrajinské jednotky zaznamenali postup aj v Donbase na východe Ukrajiny, kde napríklad zlepšili svoje taktické postavenie v okolí miest Kramatorsk a Sloviansk.



Napísala to agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vyjadrenie zástupcu náčelníka Hlavného operačného riaditeľstva Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny Olexija Hromova.



Hromov na brífingu v Kyjeve informoval aj o úspechu, ktorý ukrajinská armáda dosiahla počas svojej protiofenzívy v Charkovskej oblasti, kde obsadila viac ako 20 miest a obcí.



Hromov dodal, že ukrajinské jednotky pokračuje v aktívnych operáciách aj na chersonskom fronte, kde sa snažia zlepšiť si postavenie pozdĺž frontovej línie. Uviedol, že ruský "nepriateľ (na tomto úseku frontu) je čiastočne demoralizovaný, ale naďalej bojuje."



Podľa Hromova ukrajinské jednotky na určitých úsekoch frontu vstúpili hlboko do nepriateľskej obrany - ide o prienik od dvoch do niekoľkých desiatok kilometrov. Dodal, že celková plocha územia vráteného pod kontrolu Ukrajiny v smere Charkov a v oblasti Južný Buh je viac ako 700 kilometrov štvorcových.