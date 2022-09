Ukrajinská armáda údajne zostrelila samovražedný dron iránskej výroby

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajinská armáda v utorok oznámila, že prvýkrát spozorovala a zostrelila samovražedný dron iránskej výroby, ktorý Rusko nasadilo do bojov na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.



Spojené štáty nedávno upozornili, že Teherán plánuje dodať Rusku stovky svojich bojových dronov, ktoré chce Moskva zapojiť do bojov na Ukrajine. Teherán však pravdivosť týchto tvrdení poprel.



Ukrajinská armáda spozorovala údajný dron iránskej výroby neďaleko mesta Kupiansk, ktoré počas uplynulého víkendu oslobodili Ukrajinci v rámci úspešnej protiofenzívy vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti.



Kyjev zverejnil aj fotografiu, na ktorej vidno zvyšky zostreleného dronu, ktorý podľa všetkého pri dopade nevybuchol. Trojuholníkovitý tvar dronu naznačuje, že by mohlo ísť o stroj iránskej výroby typu Šáhid. Nápis na vraku dronu nekorešponduje s označením používaným ruskou armádou, analyzuje agentúra AP.



Teherán ani Moskva sa k správam o zostrelení dronu bezprostredne nevyjadrili. Irán a jeho spojenci v regióne Blízkeho východu v posledných rokoch čoraz častejšie využívajú vojenské drony pri operáciách v Jemene, Sýrii a Iraku.



Koncom augusta predstaviteľ amerického ministerstva obrany uviedol, že Rusko dostalo prvé z predpokladaných "stoviek“ bezpilotných bojových lietadiel. Podľa Washingtonu ide o ďalší z prejavov prehlbujúcej sa spolupráce medzi Kremľom a iránskym teokratickým režimom.



Podľa správ amerických médií ruská vládna delegácia už v tejto súvislosti viackrát navštívila Teherán, kde jej predviedli drony typu S191 a S129 (Šáhid 191 a 129). Tieto stroje sú schopné niesť samonavádzacie rakety a môžu zrejme preletieť až 2000 kilometrov. Ide o tzv. samovražedné drony, ktoré vybuchnú buď počas letu, alebo pri náraze do stanoveného cieľa.