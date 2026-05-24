Ukrajinská armáda uviedla, že zasiahla ruský ropný terminál a sklad
Kyjev 24. mája (TASR) - Ukrajinská armáda v sobotu oznámila, že zasiahla ruský ropných terminál Šescharis, jeden z najväčších v Čiernom mori, a neďaleký ropný sklad Grušovaja. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ukrajinský generálny štáb na platforme Telegram uviedol, že v Čiernom mori došlo aj k zásahu ropného tankera s názvom Chrysalis. Ukrajina v uplynulých mesiacoch výrazne zintenzívnila svoje útoky na ruské rafinérie a dopravné zariadenia, aby tak znížila príjmy Moskvy z vývozu ropy a plynu, prostredníctvom ktorých Kremeľ financuje vojnu, píše Reuters.
Veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi v sobotu uviedol, že od 1. do 23. mája ukrajinské drony zaútočili na 13 väčších ruských ropných zariadení. Brovdi počas týždňa povedal, že šesť z desiatich najväčších rafinérií prestalo v dôsledku útokov spracovávať ropu. Agentúra Reuters nedokázala tieto tvrdenia nezávisle overiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr v sobotu oznámil, že ukrajinské drony zaútočili na veľký ruský chemický závod Metafrax Chemical v Permskej oblasti. Podnik dodáva výrobky spoločnostiam v ruskom obrannom priemysle. Prezident tvrdil, že závod po útoku zastavil prevádzku.
V samostatnej správe na Telegrame Brovdi uviedol, že v sobotu ráno ukrajinské drony zaútočili na ruskú vojenskú fregatu a raketovú korvetu v blízkosti námornej základne Novorossijsk. „Rozsah škôd nie je známy,“ dodal Brovdi.
