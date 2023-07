Ukrajinská armáda už má používať kazetovú muníciu na fronte

Kyjev 20. júla (TASR) - Ukrajinská armáda už začala na juhovýchode krajiny používať v boji proti ruským silám kazetovú muníciu, ktorú jej poskytli Spojené štáty. Pre denník The Washington Post to uviedli nemenovaní ukrajinskí predstavitelia, informuje TASR.



O používaní kazetovej munície na fronte zo strany Ukrajiny napísal aj americký denník The New York Times s odvolaním na svoje zdroje z prostredia amerických ozbrojených síl.



Ukrajinský predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite, povedal, že armáda muníciu vypálila na ruské pozície s cieľom prelomiť opevnené pozície, ktoré spomaľujú ukrajinskú protiofenzívu zameranú na oslobodenie okupovaných území.



Spojené štáty odobrili odoslanie kazetovej munície na Ukrajinu pred dvoma týždňami. Americký prezident Joe Biden to označil za náročné rozhodnutie, no Ukrajina podľa neho takúto muníciu potrebuje. Kyjev sa pritom podľa Washingtonu zaviazal, že s touto muníciou bude zaobchádzať opatrne.



Používanie kazetovej munície zakazuje vyše 120 krajín vrátane Slovenskej republiky. Obvykle sa z týchto zbraní uvoľní obrovské množstvo menších bombičiek, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čo ohrozuje životy civilistov.