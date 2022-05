Ukrajinská armáda: Záchrana v Azovstale by si vyžiadala veľa obetí

Dym stúpa z oceliarní Azovstaľ počas ostreľovania v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol počas 73. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v sobotu 7. mája 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 11. mája (TASR) - Ukrajinské vojenské vedenie v stredu utlmilo nádeje na spustenie ofenzívy s cieľom zachrániť bojovníkov, ktorí sa skrývajú v obliehanom komplexe oceliarní Azovstaľ v meste Mariupol. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie zástupcu náčelníka generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl.uviedol Olexij Hromov. Podľa neho už ruské jednotky opevnili svoje pozície a takáto operácia by si vyžiadala mnoho obetí.Prístavné mesto Mariupol na juhovýchode Ukrajiny už viac ako dva mesiace obliehajú ruskí vojaci. V tamojších oceliarňach Azovstaľ sa skrývajú poslední ukrajinskí bojovníci vrátane členov námornej pechoty a jednotiek nacionalistického pluku Azov. Obrancovia z Azovstaľu vyzývajú Kyjev a medzinárodné spoločenstvo, aby na ich záchranu použili diplomatické alebo vojenské prostriedky, pripomenula DPA.Za uplynulé týždne bolo cez humanitárne koridory zachránených približne 500 civilistov, ktorí sa spolu s bojovníkmi skrývali v oceliarňach. Rusko odmieta voľný odchod vojakov. Podľa Moskvy by mali zložiť zbrane a ísť do zajatia.Podľa podpredsedníčky ukrajinskej vlády Iryny Vereščukovovej je v komplexe stále okolo 1000 ozbrojených mužov, z ktorých polovica je však zranená. Podľa Ruska sa má v oceliarňach skrývať 2500 ukrajinských bojovníkov ale aj zahraničných žoldnierov.