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Sobota 13. jún 2026
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Ukrajinská armáda zasiahla infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Oznámil to generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, podľa ktorého došlo na mieste incidentu k požiaru.

Autor TASR
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Kyjev 13. júna (TASR) - Ukrajinská armáda v noci na sobotu zasiahla zariadenie na spracovanie a čerpanie ropy vo Volgogradskej oblasti na juhu Ruska. Oznámil to generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, podľa ktorého došlo na mieste incidentu k požiaru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Generálny štáb v príspevku na platforme Telegram objasnil, že zasiahnuté zariadenie v meste Kotovo zabezpečuje spracovanie, prepravu a čerpanie ropy potrubiami do ruských ropných rafinérií a ich exportnej infraštruktúry.

Bolo potvrdené zasiahnutie cieľa a požiar v areáli podniku,“ uviedla armáda.

Okrem toho ukrajinské sily zasiahli ruské veliteľské stanovištia v okupovaných oblastiach na Ukrajine - Doneckej, Chersonskej a Záporožskej -, ako aj v ruskej Brianskej oblasti.

Ukrajina zintenzívňuje svoje útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Podľa agentúry Bloomberg boli ruské rafinérie medzi januárom a májom 2026 napadnuté 38-krát, z toho 16-krát v máji. Cieľom ukrajinských útokov je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu.
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