Ukrajina tvrdí, že zasiahla na okupovanom území viaceré ropné sklady

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zasiahnuté bolo údajne aj stanovište na riadenie dronov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Autor TASR
Kyjev 27. februára (TASR) – Ukrajinská armáda v noci na piatok zasiahla ropný sklad v Luhansku, administratívnom centre rovnomennej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je takmer úplne pod kontrolou ruských jednotiek. Na platforme Telegram o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, napísal na svojom webe denník Le Monde citovaný TASR.

„Zaznamenaný bol rozsiahly požiar. Rozsah škôd sa v súčasnosti vyhodnocuje,“ uviedol štáb.

Podľa ukrajinského velenia boli terčom nočných ukrajinských útokov aj ďalšie sklady pohonných hmôt a mazív v blízkosti miest Mariupol, Novotorecke a Koptevo v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti.

Zasiahnuté bolo údajne aj stanovište na riadenie dronov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Medzičasom ukrajinské úrady aktualizovali bilanciu ruských nočných útokov v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, kde si útok dronu na neďalekú obec Pidserednije vyžiadal životy dvoch ľudí - muža a ženy. Ďalšia osoba utrpela zranenia.

Ruské jednotky sa v tejto oblasti v poslednom období snažia znovu dobyť mesto Kupiansk, ktoré Moskva obsadila v roku 2022, no ukrajinské jednotky ho neskôr získali späť.
