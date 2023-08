Ukrajinská armáda zneškodnila 15 zo 17 dronov vypustených z Ruska

Kyjev/Londýn 19. augusta (TASR) - Ukrajinská armáda v noci na sobotu zneškodnila 15 zo 17 samovražedných dronov vypustených z územia Ruska. Na sociálnej sieti Facebook o tom informovalo ukrajinské letectvo, ktorého vyhlásenie citovala britská stanica BBC.



Velenie ukrajinskej armády predpokladá, že drony boli do útoku na ciele na Ukrajine vyslané z Kurskej oblasti susediacej na západe s Ukrajinou.



Protivzdušná obrana bola aktivovaná "v severných a centrálnych, ako aj v západných oblastiach" Ukrajiny, píše sa v statuse zverejnenom na sociálnych sieťach.



Armáda sa vo svojom vyhlásení nezmienila, čo sa stalo so zvyšnými dvomi dronmi. Konštatovala len, že ruská armáda do útokov nasadila iránske útočné bezpilotné lietadlá Šahid 136/131 a ich následky sa vyhodnocujú.



Už teraz je však známe, že v západoukrajinskej Chmeľnyckej oblasti bolo v dôsledku nočného útoku poškodených 30 domov a dve ženy utrpeli zranenenia. Vyplýva to zo slov prvého námestníka šéfa regionálnej správy Serhija Ťurina.



V Žytomyrskej oblasti na severe Ukrajiny zaútočil dron na objekt infraštruktúry. Dron bol síce zostrelený, ale v dôsledku padajúcich trosiek vypukol požiar, ktorý následne hasiči lokalizovali. K obetiam na životoch nedošlo, informácie o rozsahu škôd sa spresňujú.



Obe strany konfliktu - ktorý sa začal vo februári 2022 - v poslednom čase hlásia pravidelné nálety dronov zo vzduchu a z mora. Dochádza k nim v čase, keď Ukrajina podniká protiofenzívu zameranú na znovuzískanie územia okupovaného Ruskom.



Moskva okrem toho od svojho odstúpenia od tzv. obilnej dohody, ktorá umožňovala bezpečnú prepravu obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more, zintenzívnila útoky na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v Čiernom mori i na Dunaji.



Na frontovej línii sa ukrajinské jednotky dostali na Ruskom okupovaný východný breh Chersonskej oblasti a zaujali tam pozície. Túto informáciu v piatok potvrdil aj Ruskom dosadený gubernátor oblasti Vladimir Saľdo.