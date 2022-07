Ukrajinská armáda zrušila zákaz cestovania pre mužov v brannom veku

Kyjev 6. júla (TASR) - Ukrajinská armáda zrušila opatrenie, ktoré mužom v brannom veku zakazovalo opustiť vojenský obvod, v ktorom sú zaregistrovaní. Oznámil to v stredu veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj v príspevku na sociálnej sieti Telegram iba deň po tom, ako bolo opatrenie prijaté. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Muži vo veku od 18 do 60 rokov podľa pôvodného opatrenia potrebovali na opustenie obvodu, v ktorom sú zaregistrovaní, povolenie od miestneho vojenského náborového úradu.



S tým nesúhlasil ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý ozbrojené sily vyzval na zrušenie tohto zákazu.



Mnoho Ukrajincov nežije v mestách, kde sa zaregistrovali. Po ruskej invázii totiž desaťtisíce mužov v brannom veku utiekli do bezpečnejších západných častí Ukrajiny. Po zavedení stanného práva pred viac ako štyrmi mesiacmi nemôžu opustiť jej územie, pripomína DPA.