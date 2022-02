Ukrajinská armáda:Obrancovia Hadieho ostrova sú nažive v ruskom zajatí

Kyjev 28. februára (TASR) - Ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova v Čiernom mori, o ktorých sa predpokladalo, že zahynuli pri bránení ostrova, sú "nažive a v poriadku". Na sociálnej sieti Facebook to oznámilo ukrajinské námorníctvo. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.



"Čo sa týka námorníkov a pohraničníkov, ktorých zajali ruskí okupanti na Haďom ostrove, sme radi, že sme sa dozvedeli, že naši bratia sú živí a v poriadku," uviedlo ukrajinské námorníctvo na Facebooku.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že ukrajinskí vojaci na Haďom ostrove odrazili dva ruské útoky, avšak nakoniec boli nútení sa vzdať "pre nedostatok munície". Ukrajinské námorníctvo tiež poukázalo na to, že ruské sily pri útoku úplne zničili infraštruktúru ostrova vrátane tamojších majákov, veží a antén.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj Štátna pohraničná stráž Ukrajiny (DPSU) v piatok uviedli, že všetci ukrajinskí vojaci padli v boji o tento malý čiernomorský ostrov.



Počas víkendu DPSU oznámila, že dostala informáciu o tom, že obrancovia ostrova môžu byť živí a že zrejme padli do ruského zajatia.



Štátna pohraničná služba neuviedla celkový počet svojich bojovníkov na ostrove. Rádio Sloboda (RFE/RL) v sobotu informovalo, že do prístavu mesta Sevastopol bolo prepravených 82 obrancov Hadieho ostrova. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 25. februára povedal, že podľa neho ich bolo 13 a všetci zomreli.