Ukrajinská armáda:Rusko hodlá z Chersonu stiahnuť svoje delostrelectvo

Kyjev 31. októbra (TASR) - Rusko hodlá stiahnuť z Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny svoje ťažké delostrelectvo, pričom má zrejme v úmysle tieto jednotky presunúť do iných častí frontovej línie, domnieva sa generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. TASR o tom informuje na základe správy denník The Guardian.



"Podľa dostupných informácií sa nepriateľ pripravuje na stiahnutie svoje delostreleckej jednotky z pravobrežnej časti (rieky Dneper) v Chersonskej oblasti, pričom je možné, že ich následne presunie do iných smerov," uvádza generálny štáb ukrajinskej armády v príspevku na Facebooku zverejnenom v nedeľu večer.



"Prebiehajú prípravy na evakuáciu jednotlivých jednotiek a vojenského vybavenia nepriateľa z pravobrežnej časti Chersonskej oblasti," uviedol generálny štáb v príspevku v pondelok ráno.



Zatiaľ čo ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko sa chystá stiahnuť niektoré svoje jednotky, proruskí predstavitelia tejto juhoukrajinskej oblasti uvádzajú, že situácia je nezmenená.



"Mesto Cherson ďalej žije svojím životom. Každý, kto chce opustiť pravobrežnú oblasť Chersonskej oblasti, sa môže slobodne pohybovať po zriadených prechodných bodoch (cez rieku Dneper). Situácia na kontaktnej línii zostáva nezmenená," uvádza námestník šéfa proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov na sociálnej sieti Telegram. Zároveň dodáva, že ukrajinská armáda "ďalej zhromažďuje svoje sily pre podniknutie protiofenzívy v Chersone".