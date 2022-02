Ukrajinská bezpečnostná rada navrhuje zaviesť výnimočný stav

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) navrhla na území Ukrajiny vyhlásiť výnimočný stav. Oznámil to v stredu tajomník RNBO Olexij Danylov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Ukrinform.



Výnimočný stav navrhuje RNBO zaviesť na celom území Ukrajiny okrem Doneckej a Luhanskej oblasti, v ktorých výnimočný stav platí od roku 2014, píše agentúra Reuters.



Zavedenie výnimočného stavu však musí najskôr schváliť ukrajinský parlament. Podľa agentúry AFP Danylov uviedol, že v stredu večer doručí parlamentu potrebné dokumenty, pričom sa očakáva, že zákonodarcovia schvália nové bezpečnostné opatrenia ešte tento týždeň.



Výnimočný stav je na Ukrajine možné vyhlásiť maximálne na 30 dní, pričom v niektorých oblastiach ho možno vyhlásiť až na 60 dní. Ak to bude potrebné, výnimočný stav môže neskôr o najviac 30 dní predĺžiť ukrajinský prezident, píše Ukrinform.



Podľa Danylova sa po vyhlásení výnimočného stavu budú môcť jednotlivé ukrajinské regióny samy rozhodnúť, aké bezpečnostné opatrenia zavedú v závislosti od potreby.



"Aké by tieto opatrenia mohli byť? Mohlo by ísť napríklad o posilnenie zložiek dohliadajúcich na verejný poriadok. Môže to zahŕňať obmedzenie istých typov dopravy, častejšie kontroly vozidiel alebo žiadanie ľudí o to, aby sa preukazovali rôznymi dokumentami," uviedol Danylov.



K tomuto kroku Ukrajina pristúpila deň po tom, ako horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, jednohlasne schválila vyslanie "mierotvorcov" do separatistických ukrajinských oblastí, ktoré v pondelok Moskva uznala za nezávislé, píše AFP.