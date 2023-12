Ukrajinská bezpečnostná služba:Porošenkovi nepovolili odísť z Ukrajiny

Kyjev 2. decembra (TASR) - Ukrajinská pohraničná stráž nepovolila bývalému ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovovi vycestovať z Ukrajiny, pretože sa plánoval stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. V sobotu to oznámila Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Porošenko v piatok na sociálnej sieti zverejnil video z hraničného priechodu s Poľskom, kde mu podľa neho ukrajinské úrady odmietli umožniť prechod hraníc. Exprezident na videu držal v ruke dokumenty, ktoré podľa neho dokazovali, že mal oficiálne povolenie na cestovanie do zahraničia.



SBU vo vyhlásení konanie pohraničnej stráže odôvodnila tým, že sa exprezident chystal stretnúť s Orbánom, ktorého Kyjev kritizuje za "protiukrajinské postoje". Dodala, že Moskva údajne plánovala toto stretnutie využiť "na svoje informačné a psychologické operácie proti Ukrajine".



Porošenko, ktorý zastával úrad prezidenta v rokoch 2014-2019 a v súčasnosti je opozičným poslancom, v piatok tvrdil, že plánoval cestovať do Poľska, kde sa chcel pokúsiť sprostredkovať ukončenie protestov vodičov kamiónov, ktorí blokujú poľsko-ukrajinské hraničné priechody. Následne chcel navštíviť Spojené štáty, kde mal v úmysle získavať podporu pre boj Ukrajiny voči ruskej vojenskej agresii.



Podpredseda ukrajinského parlamentu Olexandr Kornijenko v piatok potvrdil, že zrušil Porošenkovo povolenie opustiť Ukrajinu. K zmene rozhodnutia ho viedol list, ktorého obsah nechcel komentovať.



Ukrajinské úrady nepovolili Porošenkovi opustiť krajinu ani vlani v máji, keď plánoval vycestovať na zasadnutie parlamentného zhromaždenia NATO v Litve, pripomína AFP.



Porošenko vedie opozičnú stranu Európska solidarita a často kritizuje vládu súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Obaja sa stretli v súboji o prezidentské kreslo vo voľbách v roku 2019, keď Zelenskyj s prehľadom porazil Porošenka ako vtedajšieho úradujúceho prezidenta.