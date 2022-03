Ukrajinská delegácia pricestovala na tretie kolo rokovaní s Ruskom

Minsk 7. marca (TASR) - Ukrajinská delegácia pricestovala do Bieloruska na tretie kolo mierových rokovaní s Ruskom. S odvolaním sa na správy ruských médií o tom informovala agentúra AFP a televízia Sky News.



"Ukrajinská delegácia pricestovala dvoma vrtuľníkmi do Bielovežského pralesa (národného parku ležiaceho pri poľsko-bieloruských hraniciach) na rozhovory s Ruskom," cituje AFP zo správy ruských štátnych médií.



Rokovania by sa podľa bieloruských médií, na ktoré sa odvoláva Sky News, mali začať o 15.00 h SEČ. Ruská strana na ne podľa medializovaných správ dorazila už predpoludním.



Na druhom kole rokovaní, ktoré sa konalo vo štvrtok, sa obe strany dohodli na otvorení humanitárnych koridorov. Tie mali umožniť civilistom opustiť niektoré oblasti bojov.



Rusko v pondelok oznámilo, že otvára koridory vo viacerých ukrajinských mestách a pozastavuje paľbu. Niektoré koridory však vedú do Bieloruska alebo Ruska, čo Ukrajina označila za "nemorálne".