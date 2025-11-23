Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinská delegácia rokovala s predstaviteľmi európskych štátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rokovania v Ženeve sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu, ktorý USA vo štvrtok predstavili Kyjevu.

Autor TASR
Ženeva 23. novembra (TASR) - Ukrajinská delegácia pod vedením šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka, oznámil Jermak na sociálnej sieti X. Na programe je stretnutie s delegáciou Spojených štátov, informuje TASR.

Jermak uviedol, že delegácia, ktorú určil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, sa vo švajčiarskom meste stretla s poradcom britského premiéra pre národnú bezpečnosť Jonathanom Powellom, diplomatickým poradcom Elyzejského paláca Emmanuelom Bonnem a poradcom nemeckého kancelára pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Güntherom Sauterom.

„Ďalšie stretnutie je s americkou delegáciou. Sme vo veľmi konštruktívnej nálade,“ napísal Jermak. „Celkovo je na dnes naplánovaná séria stretnutí v rôznych formátoch. Naďalej spoločne pracujeme na dosiahnutí trvalého a spravodlivého mieru pre Ukrajinu,“ uzavrel šéf Zelenského kancelárie.

Rokovania v Ženeve sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu, ktorý USA vo štvrtok predstavili Kyjevu. Znenie tohto 28-bodového plánu zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Americkú stranu by podľa správ médií mali zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff. Do Ženevy v sobotu pricestoval tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll.

O tomto mierovom pláne v sobotu rokovali aj predstavitelia viacerých európskych štátov, Kanady a Japonska, a to na okraj summitu G20 v Juhoafrickej republike. Podľa spoločného vyhlásenia ide o základ, ktorý si vyžaduje prácu. Vyjadrili znepokojenie z navrhovaných obmedzení ukrajinských ozbrojených síl.

Stanica Sky News v nedeľu s odvolaním na zdroje z Európskej únie informovala, že európske štáty vypracovali protinávrh k americkému mierovému plánu, ktorý predstavia na rokovaniach v Ženeve.
