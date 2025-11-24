< sekcia Zahraničie
Ukrajinská delegácia sa po rokovaniach v Ženeve vracia do Kyjeva
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval zo Ženevy ešte skôr. Uviedol, že v rokovaniach sa dosiahol „významný pokrok“.
Autor TASR
Kyjev 24. novembra (TASR) - Ukrajinská delegácia, ktorá v Ženeve rokovala so zástupcami USA o pláne na ukončenie vojny vypracovanom v Spojených štátoch, sa vracia do Kyjeva. Na sociálnych sieťach o tom v pondelok popoludní informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR.
„Dnes večer očakávam kompletnú správu o priebehu rokovaní v Ženeve a kľúčových bodoch, ktoré predložili naši partneri. Na základe správ určíme ďalšie kroky a načasovanie,“ dodal Zelenskyj.
Avizoval, že Ukrajina bude pokračovať v koordinácii s Európou a ďalšími partnermi na celom svete. Vyjednávači USA a Ukrajiny podľa Zelenského vypracovali „prepracovaný mierový rámec“ a plánujú v nasledujúcich dňoch pokračovať v práci na pláne na ukončenie vojny, napísala agentúra Reuters.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval zo Ženevy ešte skôr. Uviedol, že v rokovaniach sa dosiahol „významný pokrok“.
Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti Telegram oznámil, že o nedeľnom stretnutí s delegáciou USA v Ženeve informoval troch európskych lídrov: fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, predsedu Európskej rady Antónia Costu a litovského prezidenta Gitanasa Nausédu.
„Ukrajina pracuje čo najkonštruktívnejším spôsobom. A teraz je obzvlášť dôležité, aby každý krok, ktorý podnikneme s našimi partnermi, bol starostlivo zvážený a aby všetky rozhodnutia boli uskutočniteľné a zabezpečili trvalý mier a garantovanú bezpečnosť,“ napísal Zelenskyj.
„Na zabezpečenie pozitívneho výsledku mierových rozhovorov – pre Ukrajinu aj pre Európu – je nevyhnutná jednotná a koordinovaná pozícia EÚ,“ napísal Costa na sociálnej sieti X po rozhovore so Zelenským.
Costa a ďalší európski lídri plánujú v pondelok pokračovať v neoficiálnych rokovaniach o mierovom úsilí.
