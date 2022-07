Ukrajina: Orbánov prejav bol školským príkladom propagandy Kremľa

Budapešť/Kyjev 24. júla (TASR) - Prejav predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána o údajnej neúčinnosti sankcií voči Rusku, ktorý predniesol v sobotu na letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad, bol klasickým príkladom ruskej propagandy. Podľa statusu zverejneného na účte veľvyslanectva Ukrajiny v Maďarsku to vyhlásil hovorca ukrajinskej diplomacie Oleh Nikolenko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Sankcie sú účinné, výrazne znížili akcieschopnosť ruskej vojenskej mašinérie voči Ukrajine," napísal Nikolenko. Ak by sankcie neboli účinné, Kremeľ by nevenoval obrovské finančné prostriedky na diskreditáciu krajín, ktoré sankcie na Rusko uvalili, dodal.



"Európa je v kríze nie kvôli sankciám, ale kvôli ruskej hybridnej vojne," konštatoval hovorca, podľa ktorého Moskva útočí na Ukrajinu raketami a na Európu cenami plynu.



Orbán na letnej univerzite povedal, že dodávanie zbraní Ukrajine iba predlžuje vojnu, pretože Ukrajina dostáva západné zbrane, ktoré potom získavajú Rusi. "Vojnu možno skončiť iba rusko-americkými rokovaniami," zdôraznil premiér, podľa ktorého sa Európa po druhej svetovej vojne opäť dostala do situácie, že rozhodujúce slovo nemá ona, ale Američania a Rusi.



Európa podľa Orbána stráca určujúce pozície vo svetovej politike preto, lebo nedokáže udržať poriadok vo vlastných radoch. Ako príklady nezhôd v eurobloku uviedol otázky Ukrajiny, vonkajších európskych hraníc, ale aj rozširovania Európskej únie o krajiny Balkánu.