Ukrajinská diplomacia: Orbánova vláda si vybrala zlú stranu dejín

Budapešť/Kyjev 15. septembra (TASR) - Maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána si zvolila zlú stranu dejín, pokiaľ ide o ruskú agresiu proti Ukrajine. Vyhlásil to hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko v piatok zverejnenom rozhovore pre server 444.hu.



Hovorca reagoval na otázku, nakoľko vnímajú Ukrajinci Maďarsko ako spojenca Moskvy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V súvislosti s prepustením vojnových zajatcov zo Zakarpatskej oblasti, ktorí za zvláštnych okolností prišli do Maďarska v júni s vedomím maďarskej vlády, Nikolenko poznamenal, že odvtedy neprebehli žiadne rokovania medzi ukrajinskou a maďarskou stranou.



Zdôraznil, že prepustenie ukrajinských občanov z ruského zajatia považuje Kyjev za veľmi pozitívnu vec. Z hľadiska postoja maďarskej vlády k celej záležitosti to však Ukrajina podľa neho považuje za podraz.



Transport vojnových zajatcov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke Ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala.



Maďarsko neposkytlo Ukrajine mená 11 vojakov zajatých Ruskom, ktorých nedávno previezli z Ruska do Maďarska. Uviedol to vtedy šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Uviedol tiež, že po príchode Ukrajincov Budapešť informovala Kyjev, že do Maďarska bolo privezených 11 ľudí, ktorí predtým bojovali v ukrajinskej armáde a stali sa ruskými vojnovými zajatcami, ale ich mená neposkytla. Kyjev následne kritizoval Maďarsko, že neumožnilo ukrajinským diplomatom nadviazať kontakt s vojnovými zajatcami pochádzajúcimi zo Zakarpatskej oblasti.



K otázke bilbordov inštalovaných v Maďarsku s nápisom "Ničia nás bruselské sankcie" Nikolenko podotkol, že nie sankcie poškodzujú Európu, európske hospodárstvo a blahobyt európskych ľudí, ale ruská agresia.



"Sankcie skutočne fungujú a poškodzujú Rusko a jeho schopnosť pokračovať vo vojne. Problémom je, že nie sme dostatočne rýchli na to, aby sme zaviedli nové sankcie, ktoré by pomohli uzavrieť oblasti, kde sa Rusku ešte stále darí," dodal hovorca ukrajinsej diplomacie.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)