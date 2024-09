Ukrajinská generálna prokuratúra vyšetruje popravu ukrajinského vojaka

Kyjev 17. septembra (TASR) - Ukrajinská generálna prokuratúra začala vyšetrovať údajnú ruskú popravu ukrajinského vojaka, ktorého našli mŕtveho so zabodnutým mečom v tele, oznámil v utorok generálny prokurátor Andrij Kostin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Generálna prokuratúra na sieti Telegram uviedla, že preveruje príspevok na sociálnych sieťach, na ktorom sú zábery predpokladanej popravy. Na fotografiách je podľa prokuratúry mŕtvy vojak v meste Novohrodivka.



"Na internete sa šíria zábery údajnej popravy mečom ukrajinského neozbrojeného príslušníka armády so zviazanými rukami. Podľa predbežných informácií bol zločin spáchaný v Novohrodivke v Doneckej oblasti," napísal Kostin na sieti X, kde uverejnil aj rozmazanú fotografiu, na ktorej vidno osobu ležiacu na zemi v zakrvavenej vojenskej uniforme s mečom zabodnutým v tele. Agentúra Reuters uviedla, že pravosť fotografie nedokázala nezávisle overiť.



Kyjev tvrdí, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zdokumentoval takmer 130.000 vojnových zločinov spáchaných Moskvou. Rusko sa k obvineniam nevyjadrilo, píše Reuters, avšak Kremeľ odmietol, že by Rusko páchalo na Ukrajine vojnové zločiny.



Ukrajinský generálny prokurátor v septembri oznámil, že Kyjev vyšetruje údajné popravy 73 ukrajinských zajatcov. Ukrajina v júni obvinila ruské sily zo sťatia ukrajinského vojaka v Doneckej oblasti. Kostin v tom čase uviedol, že ruské sily operujúce v okrese Volnovacha dostali príkaz, aby nebrali ukrajinských vojakov do zajatia, a namiesto toho ich zabíjali sťatím hlavy.