Ukrajinská generálna prokuratúra začala stíhať šéfa vagnerovcov

Kyjev 3. februára (TASR) - Ukrajinská generálna prokuratúra obvinila šéfa ruskej žoldnierskej skupiny vagnerovcov Jevgenija Prigožina z narušenia územnej celistvosti Ukrajiny a z vedenia agresívnej vojny voči Ukrajine. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice CNBC, ktorá sa odvolala na ukrajinské médiá.



Bojovníci Prigožinovej Vagnerovej skupiny bojujú na Ukrajine po boku regulárnej ruskej armády už od začiatku invázie. V posledných mesiacoch utrpeli vagnerovci, ktorí do svojich radov naverbovali aj väzňov z ruských väzníc, utrpeli ťažké straty v pokračujúcich bojoch o ukrajinské mesto Bachmut.



Generálna prokuratúra v Kyjeve v piatok oznámila, že na základe príslušných paragrafov ukrajinského trestného zákonníka vzniesla voči Prigožinovi obvinenia z narušenia územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny a z vedenia agresívnej vojny voči Ukrajine.



V oznámení kyjevskej prokuratúry, ktoré vyšlo v piatok v oficiálnom vládnom vestníku, sa uvádza, že občan Ruskej federácie Jevgenij Viktorovič Prigožin, narodený 1. júna 1961, je podozrivý z trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou by sa mal dostaviť na výsluch, a to v dňoch 13., 14. a 15. februára.



Prigožin je dlhoročným blízkym spolupracovníkom ruského prezidenta Vladimira Putina. V súvislosti s poskytovaním cateringových služieb Kremľu sa pre neho v médiách vžila prezývka "Putinov kuchár".



V posledných rokoch sa však o ňom čoraz častejšie hovorí ako o šéfovi súkromnej žoldierskej skupiny vagnerovcov, ktorá bojuje za ruské záujmy v rôznych krajinách sveta vrátane Ukrajiny.



Spojené štáty odhadujú, že Vagnerova skupina má na Ukrajine približne 50.000 bojovníkov, z ktorých mnohí sú odsúdení trestanci z ruských väzníc. Americká administratíva koncom januára zaradila vagnerovcov na zoznam nadnárodných zločineckých organizácií a uvalila na ňu ďalšie sankcie.



Pozorovatelia poukazujú na to, že vďaka zapojeniu vagnerovcov do bojov na Ukrajine vzrástol Prigožinov vplyv v mocenskej hierarchii Kremľa, čo podľa niektorých analytikov môže potenciálne ohrozovať aj samotného Putina.



Ochrancovia ľudských práv obviňujú vagnerovcov z páchania vojnových zločinov na Ukrajine, Sýrii či západoafrickom štáte Mali.