Ukrajinská ofenzíva nemusí byť rozhodujúca, upozornil James Cleverly

Washington 9. mája (TASR) – Dlho očakávaná ukrajinská ofenzíva proti ruským silám sa nemusí ukázať ako rozhodujúca, upozornil v utorok britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Vyzval zároveň na trvalú podporu Kyjeva, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Cleverly počas návštevy Washingtonu apeloval na posilnenie vojenskej pomoci, ktorá by pomohla Ukrajine čo najrýchlejšie zvíťaziť. Varoval však, aby sa do jej nadchádzajúcej operácie nevkladali prílišné nádeje.



"Ukázali sa ako veľmi, veľmi efektívni obrancovia svojej krajiny, ale musíme si uvedomiť, že nemusí dôjsť k jednoduchému, rýchlemu a rozhodujúcemu prelomu," povedal Cleverly na pôde Atlantickej rady.



"Dúfam a očakávam, že si povedú veľmi dobre, pretože vždy, keď som Ukrajincov videl, prekonali očakávania," uviedol šéf britskej diplomacie. "Musíme však byť realisti. Toto je skutočný svet, nie hollywoodsky film."



Západné veľmoci by podľa Cleverlyho mali vytrvať v odhodlaní "robiť správnu vec" bez ohľadu na vývoj ukrajinskej ofenzívy a napriek možnej eskalácii rétoriky ruského vedenia.