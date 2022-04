Ukrajinská ombudsmanka: Do Ruska nútene deportovali už 121.000 detí

Kyjev 8. apríla (TASR) - Ruskí vojaci "nútene deportovali" do Ruska už viac ako 600.000 Ukrajincov vrátane približne 121.000 detí. Uviedla to v piatok na Facebooku ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová, ktorú citoval denník The Guardian.



Denisovová tiež povedala, že obyvatelia okupovaného mesta Izium v Charkovskej oblasti sú nútene posielaní do Ruska.



"Nie je to prvýkrát, čo sa ruskí vojaci uchyľujú k takejto taktike. Po tom, čo v nejakom meste vyvolá kritickú situáciu, ponúka tento nepriateľ... (evakuačný) koridor do Ruska, zdanlivo slúžiaci na záchranu ľudí, pričom ľuďom nedáva na výber," dodala ombudsmanka.



Odvolala sa pritom na správy ruských médií, podľa ktorých bolo z Ukrajiny do Ruska "evakuovaných" už približne 615.000 ľudí, z toho 121.000 detí.