Ukrajinská ombudsmanka spresnila vyhlásenia o námorníkoch v Rusku

Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová spresnila svoje skoršie vyhlásenie o tom, že Rusko už čoskoro prepustí ukrajinských námorníkov, ktorých ruské námorné sily zadržali počas tzv. kerčského incidentu v novembri 2018. Podľa jej slov sa o danej otázke momentálne rokuje. V stredu o tom informovala agentúra TASS.



"Chcela by som spresniť informáciu o 24 zadržaných námorníkoch. Viem, že prebiehajú rokovania o prepustení námorníkov v rámci implementácie nariadenia Medzinárodného súdu pre námorné právo (ITLOS). Verím, že všetky potrebné dokumenty budú podané a bude sa na ne brať ohľad," vyhlásila Denisovová.



Ukrajinská ombudsmanka pôvodne v stredu oznámila, že Kyjev a Moskva sa dohodli na prepustení zadržaných námorníkov. Ruská obmudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová však neskôr Denisovovej tvrdenia odmietla.



Ukrajinskí námorníci boli podľa informácií agentúry Ukrinform ešte 15. júla pridaní na zoznam zajatcov určených na výmenu, ktorý spoločne pripravili predstavitelia Ruska a Ukrajiny.



Moskovský súd následne minulú stredu rozhodol, že ukrajinskí námorníci zadržaní pri incidente v Kerčskom prielive zostanú vo väzbe do 24. októbra.



Rusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia štátnych hraníc.



Kyjev týchto svojich občanov označuje za vojnových zajatcov. Rusko však s danou interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.



Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi.



Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.