Ukrajinská opozícia odmieta konanie prezidentských volieb v čase vojny

Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinskí opoziční lídri Petro Porošenko a Julija Tymošenková vo štvrtok podporili odklad volieb na Ukrajine až do obdobia, keď sa skončí vojna rozpútaná v roku 2022 Ruskom. Táto informácia sa objavila v čase medializácie správ, že predstavitelia Washingtonu údajne viedli rozhovory s ich tímami o skorom zorganizovaní prezidentských volieb na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Porošenko - líder opozičnej strany Európska solidarita a zakladateľ potravinárskej spoločnosti Roshen - bol zvolený za prezidenta v roku 2014. V roku 2019 sa snažil o svoje znovuzvolenie, ale voľby prehral so Zelenským.



Vo štvrtkovom vyhlásení Porošenko uviedol, že jeho tím "vždy bol a zostáva kategoricky proti usporiadaniu volieb počas vojny". Zdôraznil svoje stanovisko, že voľby sa môžu konať až po uzavretí prímeria a po podpísaní mierovej dohody s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu.



Deklaroval tiež, že jeho tím pracuje verejne a transparentne na udržaní podpory pre Ukrajinu od oboch hlavných politických strán v USA - demokratov i republikánov. Kriticky však priznal "nedostatok komunikácie" medzi ukrajinskou vládou a americkou administratívou, čo podľa neho predstavuje pre Ukrajinu riziko.



Zelenskyj vo februári podpísal výnos, ktorým Porošenkovi zakázal vycestovať z krajiny a zakázal mu prístup k majetku.



Tymošenková, ktorá bola dve funkčné obdobia premiérkou Ukrajiny a vedie stranu Vlasť, informovala, že jej tím "rokuje so všetkými našimi spojencami, ktorí sú schopní čo najskôr pomôcť zabezpečiť spravodlivý mier".



"Dovtedy, a už som to povedala viackrát, neprichádza do úvahy uskutočnenie akýchkoľvek volieb na Ukrajine," napísala na sociálnych sieťach.



O údajných tajných rokovaniach štyroch vysokopostavených spolupracovníkov prezidenta USA Donalda Trumpa s predstaviteľmi ukrajinskej opozície vrátane ľudí z okolia Tymošenkovej a Porošenka informoval spravodajský web Politico s odvolaním sa na zdroje z prostredia ukrajinského parlamentu a amerických republikánov.



Voľby na Ukrajine sú v súlade s ústavou odložené, pretože tam platí vojnový stav. Kritici volieb v čase prebiehajúceho konfliktu tvrdia, že by mohli byť chaotické a nahrávať Rusku. Mnoho voličov navyše z krajiny utieklo alebo bojujú na fronte.



Niektorí predstavitelia Trumpovej administratívy už niekoľko dní verejne naznačujú, že súčasný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal odstúpiť, ak sa nepripojí k iniciatíve USA na rýchle ukončenie vojny aj za cenu významných ústupkov v prospech Ruska.



Tieto výzvy sa zintenzívnili najmä po minulotýždňovej ostrej výmene názorov medzi Trumpom a Zelenským v Oválnej pracovni, po ktorej Trump pozastavil vojenskú pomoc pre Ukrajinu.



Podľa zdrojov webu Politico cieľom USA je, aby sa voľby uskutočnili po uzavretí prímeria, ale ešte pred začatím plnohodnotných mierových rokovaní s Ruskom. Myšlienku prezidentských volieb na Ukrajine presadzuje aj Kremeľ, ktorý považuje Zelenského za nelegitímneho prezidenta. Ľudia z okolia Trumpa sú podľa informácií portálu presvedčení, že Zelenskyj voľby prehrá.



Portál Politico pripomína, že i keď Trump dúfa v odstavenie Zelenského, jeho popularita je oveľa vyššia, ako majú Tymošenková a Porošenko. V prieskume, ktorý tento týždeň po spore v Bielom dome uskutočnila britská prieskumná agentúra Survation, 44 percent respondentov na Ukrajine uviedlo, že by Zelenského podporilo v prezidentských voľbách.



Zelenského najsilnejším súperom, ktorý za ním zaostáva o viac ako 20 percentuálnych bodov, je Valerij Zalužnyj, bývalý hlavný veliteľ ozbrojených síl a súčasný veľvyslanec v Británii.