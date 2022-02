Ukrajinská pohraničná stráž: Ruské jednotky prenikli do oblasti Kyjeva

Kyjev 24. februára (TASR) - Ruské sily prenikli vo štvrtok zo severu do oblasti Kyjeva, oznámila ukrajinská pohraničná stráž. Reportér agentúry AFP v severnej časti ukrajinského hlavného mesta videl niekoľko nízko letiacich vrtuľníkov smerujúcich k mestu. Reportér agentúry Reuters v Kyjeve počul niekoľko výbuchov. V meste Hostomeľ, kde sa nachádza medzinárodné nákladné letisko Antonov, údajne prebiehajú "prudké boje". V oblasti je vidieť útočiace vrtuľníky.



Ukrajinská armáda vo štvrtok predpoludním uviedla, že Rusko sa pokúša dostať do ukrajinského hlavného mesta. Moskva podľa Kyjeva podnikla už viac ako 30 leteckých úderov na civilnú a vojenskú infraštruktúru. Okrem toho Rusi zrejme útočia salvovými raketometmi typu Grad.



Na videozáberoch z Kyjeva je vidieť dopravné zápchy z centra mesta smerom na západ. Potvrdzujú to aj údaje od navigačných aplikácii. V hlavnom meste sa šíria správy, že ruské tanky postupujú z Bieloruska na Kyjev.