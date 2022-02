ŽIADNE FOTKY ANI VIDEÁ: Kyjev sprísnil pravidlá na hraniciach s Ruskom

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajinská pohraničná stráž vydala v stredu nové obmedzenia platné na hraniciach, pretože silnejú obavy, že hrozí bezprostredný vpád Ruska. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Medzi obmedzeniami je aj zákaz približovať sa v noci k hraniciam s Ruskom, s Bieloruskom a so separatistickými územiami na východe krajiny, uviedla pohraničná stráž v oznámení.



Zakázané je aj robiť videozáznamy a fotografie objektov pohraničnej stráže, pričom cudzinci už nemôžu vôbec, v žiadnej časti dňa, vstúpiť do pohraničnej oblasti.



Pokiaľ ide o Čierne more a Azovské more na juhu Ukrajiny, lode tam majú zákaz opustiť prístav počas noci, píše DPA.