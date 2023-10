Ukrajinská polícia eviduje už skoro 100.000 ruských vojnových zločinov

Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajinská polícia zdokumentovala už takmer 100.000 vojnových zločinov, ktoré na Ukrajine spáchali ruské invázne sily. Oznámil to v utorok policajný šéf Ivan Vychivskyj, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



Vychivskyj v rozhovore pre agentúru Interfax-Ukrajina uviedol, že zozbierané dôkazy budú základom pre budúce úsilie o trestné stíhanie páchateľov týchto zločinov.



"Materiály o raketových útokoch, zločinoch spáchaných ruskou armádou na znovuzískaných územiach, ako násilie, mučenie, znásilňovanie," povedal o povahe dôkazov. "V drvivej väčšine (prípadov) ich zdokumentujeme, vyšetríme a odovzdáme SBU (ukrajinskej bezpečnostnej službe), pretože (ďalej) je to v ich kompetencii".



Vychivskyj uviedol, že ukrajinská polícia dosiaľ zozbierala dôkazy o 96.500 vojnových zločinoch. "Zločiny spáchané Ruskou federáciou, najmä ostreľovanie našej kritickej infraštruktúry, sú genocídou ukrajinského ľudu," povedal. "Smerujeme k zdokumentovaniu všetkých týchto skutočností s cieľom dosiahnuť na medzinárodnom súde uznanie zločinov Ruskej federácie ako genocídy," dodal.