Ukrajinská polícia podnikla rozsiahlu raziu voči hackerskému gangu

Kyjev 17. júna (TASR) - Ukrajinská polícia podnikla tento týždeň rozsiahlu raziu voči osobám napojeným na hackerský gang, ktorý má na svedomí útoky vydieračským softvérom napríklad v USA a Južnej Kórei. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Ako sa uvádza v stredajšom vyhlásení ukrajinskej polície, v Kyjeve a v jeho okolí bolo vykonaných 21 razií v domoch osôb, ktoré sú podozrivé z napojenia na ruskojazyčný hackerský gang známy pod označením Clop.



Či došlo aj zatknutiu nejakých podozrivých sa vo vyhlásení neuvádza. Píše sa v ňom len to, že voči šiestim osobám boli vznesené obvinenia z účasti na kybernetickej kriminalite vrátane útokov na americké a kórejské spoločnosti, za ktoré im hrozí až osem rokov väzenia.



Počas policajných razií bolo skonfiškované rôzne počítačové vybavenie, mobilné telefóny a finančná hotovosť vo výške zhruba päť miliónov ukrajinských hrivien, čo je v prepočte približne 154.000 eur. Zhabaných bolo aj viacero áut vrátane jedného elektromobilu značky Tesla.



Ukrajinská polícia zverejnila aj video, na ktorom vidno, že sa na tohtotýždňovej operácii v Kyjeve zúčastnili aj juhokórejskí policajti.



Hackeri z gangu Clop zaútočili vydieračským softvérom, tzv. ransomvérom na viacero juhokórejských firiem, ktoré im za odblokovanie svojich počítačov zaplatili výkupné. Okrem toho napadli aj počítačové systémy viacerých amerických vysokých škôl vrátane Stanford Medical School, University of Maryland či University of California.



Členovia tohto gangu sa tiež snažia vydierať svoje obete hrozbou zverejnenia ukradnutých citlivých dát. Za pomoci takýchto praktík sa im údajne podarilo zinkasovať už vyše pol miliardy dolárov.