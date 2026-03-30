< sekcia Zahraničie
Ukrajinská polícia preveruje vlnu anonymných bombových vyhrážok
Autor TASR
Kyjev 30. marca (TASR) - Ukrajinská polícia čelí od pondelka dopoludnia návalu anonymných bombových vyhrážok. E-maily s anonymnými správami o nastražení bômb v budovách dostali orgány štátnej správy, miestne samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, firmy, organizácie, banky a iné inštitúcie, oznámila ukrajinská polícia v príspevku na platforme Telegram citovanom denníkom Le Monde, píše TASR.
Polícia spresnila, že do 13:50 h miestneho času prijala dovedna 1216 hlásení, z ktorých doteraz spracovala 20 percent, pričom v žiadnom z prípadov sa hrozba nepotvrdila.
Podľa bezpečnostného protokolu služby pre zneškodňovanie bômb sú na miesto vždy vyslané psy, vyšetrovacie a zásahové tímy.
Úrady na Ukrajiny predpokladajú, že by mohlo ísť o „novú dezinformačnú operáciu“ zo strany Ruska, doplnil Le Monde.
