Ukrajinská polícia tvrdí, že zmarila plány na destabilizáciu situácie

Kyjev 31. januára (TASR) - V Kyjeve v nedeľu zadržali skupinu ľudí, ktorí plánovali vyvolať masové nepokoje s použitím násilia. Odohrať sa mali 31. januára v blízkosti prezidentskej kancelárie za účasti asi 5000 ľudí. Na brífingu v Kyjeve to v pondelok oznámili minister vnútra Denys Monastyrskyj a šéf Národnej polície Ihor Klymenko.



Ako informoval spravodajský web Hromadske radio, obaja predstavitelia bezpečnostných zložiek konštatovali, že zámerom bolo "podkopať a destabilizovať situáciu na Ukrajine".



Dodali, že akcia v Kyjeve mala byť prvá zo série zhromaždení, ďalšie sa mali odohrať v Sumskej, Černihivskej, Poltavskej a Čerkaskej oblasti.



Podľa Monastyrského malo byť v dave asi 1500 provokatérov, ktorí mali vyvolávať bitky s policajtmi.



Organizátori mali údajne aj pripravenú "umelú krv", ktorá sa mala vydávať za pravú.



K dispozícii mali aj skupinu lekárov, ktorí mali natáčať "zranenia" účastníkov potýčok a poskytovať ich televíziám.



Okrem toho sa útočníci chystali podpaľovať pneumatiky, používať dymovnice a ohňostroje a využívať rádiostanice na koordináciu davu.



Klymenko na tlačovej konferencii informoval, že polícia preveruje možné prepojenie zadržaných s Ruskom a militantmi v Donbase.



Spresnil, že vyšetrovatelia sú v procese "identifikácie objednávateľov a tých, ktorí by z protestov profitovali". Dodal súčasne, "Vieme, kto má z takejto destabilizácie situácie" na Ukrajine prospech, dodal najvyšší policajný veliteľ.



Podľa Klymenka "pasívni" účastníci mali dostať od 800 hrivien (25 eur) za akciu, aktívnejší od 1200 hrivien (37 eur) a tí najradikálnejší po 2500 dolárov (2237 eur). Celkovo plánovali organizátori na akciu vyčleniť milión hrivien (31.337 eur).



Protestné zhromaždenie, ktoré prerástlo do násilností, sa v Kyjeve pred budovou parlamentu odohralo aj 25. januára. Zranených bolo počas neho 21 ľudí.



Situácia na Ukrajine je už niekoľko týždňov krajne napätá, čo súvisí s presunmi ruských jednotiek k hraniciam s Ukrajinou i s početnými vojenskými cvičeniami ruskej armády. Vláda v Kyjeve i Západ sa obávajú, že táto eskalácia by mohla vyústiť do vpádu ruských jednotiek na ukrajinské územie. Moskva takýto úmysel popiera.