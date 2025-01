Ukrajinská polícia vykonala ďalšie záťahy súvisiace s útekmi brancov

Kyjev 17. januára (TASR) - Ukrajinská polícia v piatok informovala, že podnikla celoštátne záťahy zamerané proti osobám vyhýbajúcim sa mobilizácii. V súvislosti s prípadmi nelegálneho prekročenia hraníc ukrajinskými brancami vykonala viac než 200 prehliadok. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Podľa vyhlásenia sa prehliadky vykonávajú v 19 rôznych oblastiach Ukrajiny. Polícia zverejnila fotografie policajtov so zbraňami a kamerami, ktorí vstupujú do zrejme súkromných domov a kancelárií.



Kyjev už celé mesiace vedie rozsiahlu mobilizačnú kampaň na posilnenie svojej armády, ktorá sa takmer tri roky snaží odraziť ruské útoky. Nábor však vyvolal u Ukrajincov obavy, a tak tisíce mužov nelegálne utiekli z krajiny do Európy, uviedla AFP. V niektorých prípadoch pri úteku zvolili nebezpečné pašerácke trasy vedúce cez hory či rieky.



Piatkové záťahy sú tak pokračovaním v rámci celoštátneho vyšetrovania, ktoré úrady spustili minulý týždeň. Vtedy polícia prehľadala približne 600 domov, kancelárií a iných objektov. Táto akcia bola primárne zameraná proti osobám, ktoré mužom vyhýbajúcim sa odvodu pomáhajú nelegálne prekročiť ukrajinské hranice.



Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zápasí so systémovou korupciou v rámci svojej vojenskej mobilizačnej štruktúry. Koncom minulého roka na svoj post rezignoval ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin. Urobil tak po vyšetrovaní, ktoré odhalilo rozsiahly systém korupcie. Ten údajne poskytoval vládnym úradníkom výnimky z odvodu do vojenskej služby.