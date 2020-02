Ukrajinská polícia zaznamenala asi 142.000 prípadov domáceho násilia

Kyjev 20. februára (TASR) - V roku 2019 oznámili na Ukrajine polícii približne 142.000 prípadov domáceho násilia. Na medzinárodnom fóre "Ukrajina na ceste k prekonaniu domáceho a rodovo podmieneného násilia" v Kyjeve to vo štvrtok uviedla námestníčka ukrajinského ministra vnútra Kateryna Pavličenková.



Podľa agentúry UNIAN Pavličenková spresnila, že v roku 2019 úrady na základe článku "domáce násilie" vypracovali 107.000 protokolov, vydali približne 16.000 naliehavých zákazov a 72.834 osôb zaradili do preventívnych zoznamov.



Zároveň sa vo všetkých veľkých mestách na Ukrajine zriadili tímy mobilnej polície zaoberajúce sa prípadmi domáceho násilia.



"A dnes už preukazujú svoju účinnosť. Teraz uvažujeme o zvýšení počtu takýchto mobilných tímov. Štátna polícia zároveň zintenzívňuje prácu všetkých jednotiek zapojených do boja proti domácemu násiliu," dodala Pavličenková.



Agentúra UNIAN poznamenala, že polícia vytvorila mobilné skupiny na boj proti domácemu násiliu v septembri 2019. V roku 2020 plánuje vytvorenie takýchto mobilných hliadok vo všetkých mestách s počtom obyvateľov vyšším ako 50.000.



Okrem toho úrady zriadia horúcu linku pre obete obchodovania s ľuďmi, domáceho násilia, rodovo podmieneného násilia, násilia páchaného na deťoch, ako aj pre tých, ktorí čelia hrozbe takéhoto násilia.