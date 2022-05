Ukrajinská poslankyňa: V oceliarňach v Mariupole je stále 30 detí

Kyjev 4. mája (TASR) - Ukrajinská poslankyňa Kira Rudyková v stredu dopoludnia pre britskú stanicu Sky News uviedla, že do mesta Záporožie v poriadku prišlo 156 ľudí evakuovaných z oceliarní Azovstaľ v Rusmi obliehanom juhoukrajinskej meste Mariupol, pričom to mnohých rozplakalo. Ako dodala, v oceliarňach naďalej zostáva približne 30 detí.



Poslankyňa poznamenala, že bolo najmenej 20 neúspešných pokusov o evakuáciu ľudí z Mariupola.



"Viete si predstaviť, že keď prišla prvá skupina do bezpečia, všetci sme plakali. Je to neuveriteľný pokrok, že sme ľudí odtiaľ dostali preč," uviedla Rudyková.



Podľa jej slov je teraz "hlavným cieľom" evakuovať všetky deti, ktoré v oceliarňach zostali - sú tam spolu so ženami, seniormi a ranenými vojakmi.



"Takže práve teraz je naším hlavným cieľom zaistiť, aby sme odtiaľ dostali všetky deti, je ich tam stále okolo 30," spresnila poslankyňa.



"Najzložitejší krok bude s ranenými vojakmi, pretože Rusko im nedovoľuje odísť preč," dodala ukrajinská zákonodarkyňa.



Rudyková povedala, že Rusko znovu ostreľuje oceliareň Azovstaľ raketami a prirovnala to k útokom na evakuačnú trasu v Mariupole zo skoršieho obdobia vojny.