Ukrajinská poslankyňa:Z divadla v Mariupole zatiaľ zachránili 130 ľudí

Mariupol/Berlín 17. marca (TASR) - Približne 130 civilistov zatiaľ zachránili zo zbombardovaného divadla v ukrajinskom meste Mariupol, kde sa ľudia ukryli pred nepriateľskými akciami ruských síl, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na ukrajinskú poslankyňu Olhu Stefanišynovú.



"Dobrá správa, ktorú tak naliehavo potrebujeme. Protiletecký kryt pod divadlom v Mariupole to vydržal. Zachránených bolo už približne 130 ľudí," napísala na Facebooku Stefanišynová.



"Je to zázrak," dodala a opísala, ako záchranári odstraňujú trosky, aby spod nich vyslobodili ďalších preživších.



Ukrajinský poslanec Dmytro Gurin, na ktorého sa odvolala stanica BBC, predtým oznámil, že väčšina z vyše 1000 žien a detí ukrývajúcich sa v kryte civilnej ochrany v divadle v Mariupole, ktoré sa v stredu stalo terčom útoku ruských síl, prežila.



Gurin, ktorého rodičia uviazli v obliehanom Mariupole, pre BBC uviedol: "Budova (divadla) je zničená, v protibombovom úkryte v suteréne máme viac ako 1000 žien a detí." Dodal: "Pred niekoľkými minútami sme dostali informáciu, že protibombový úkryt vydržal (útok) a ľudia sú zachránení." "Zatiaľ nevieme, či máme zranených alebo zabitých ľudí. Vyzerá to však tak, že väčšina z nich prežila a sú v poriadku," priblížil.



Satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies zhotovené pred niekoľkými dňami zachytili z výšky jasne čitateľný nápis "DETI", ktorý bol vyrytý do zeme vedľa dvoch strán budovy. Gurin dodal, že k útoku došlo zámerne. "Pilot videl z lietadla tieto slová a divadlo zbombardoval aj tak," uviedol. Jeden z preživších podľa jeho slov povedal, že na divadlo dopadla "bomba so zhruba 1000 kilami výbušnín".



Zástupca starostu Mariupola Serhij Orlov v rozhovore pre ukrajinskú verziu magazínu Forbes povedal, že 80 až 90 percent budov v meste bolo zbombardovaných. "Ani jedna budova nezostala nepoškodená," citovala jeho slová agentúra DPA. Ruské sily obvinil z útokov na civilistov s cieľom prinútiť mesto kapitulovať.