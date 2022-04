Ukrajinská pošta vydá známku na počesť lietadla Antonov

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinská pošta plánuje vydať novú známku na počesť najväčšieho lietadla na svete, Antonov An-225 s označením Mrija (po ukrajinsky sen), ktoré bolo zničené ruskými silami koncom februára počas bojov na letisku Hostomeľ neďaleko hlavného mesta Kyjev. Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na príspevok Ukrpošty na platforme Telegram.



Kreslenú podobu známky vytvorila 11-ročná Sofia Kravčuková, ktorá sa ešte pred začiatkom ruskej invázie zapojila do súťaže, v rámci ktorej deti reagovali na otázku "Čo pre mňa znamená Ukrajina?"



Pred dvoma týždňami vydala Ukrpošta poštovú známku, na ktorej je vyobrazený ukrajinský vojak ukazujúci prostredný prst ruskej vojenskej lodi. Táto poštová známka odkazuje na udalosť zo začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, keď sa ruské sily snažili zmocniť Hadieho ostrova v Čiernom mori ležiaceho južne od prístavného mesta Odesa. Ukrajinskí vojaci nachádzajúci sa na ostrove vtedy odmietli výzvy posádky približujúcej sa ruskej bojovej lode, aby sa vzdali.



Známka získala ešte iný, symbolický význam po potopení krížnika Moskva, vlajkovej lode ruskej Čiernomorskej flotily zo 14. apríla. Ukrajinci tvrdia, že loď potopili svojimi raketami. Rusko to popiera a tvrdí, že išlo o dôsledok výbuchu munície a požiaru na palube krížnika. Ľudia v ukrajinských mestách po potopení krížnika na zakúpenie známky čakali v dlhých radoch, podľa úradov sa jej predali už státisíce kusov.