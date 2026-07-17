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Ukrajinska pravda: Dočasným šéfom SBU sa stane Olexandr Poklad
Zelenskyj v reakcii na vlnu kritiky ohľadom odvolania Fedorova vyzval na jednotu v armáde.
Autor TASR
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Kyjev 16. júla (TASR) - Novým dočasným šéfom Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) by sa mal stať doterajší prvý zástupca riaditeľa Olexandr Poklad. Informáciu priniesol s odvolaním sa na svoje zdroje v kancelárii prezidenta Volodymyra Zelenského denník Ukrajinska pravda, píše TASR.
Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že dočasného šéfa SBU Jevhenija Chmaru poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany po tom, čo Mychajlo Fedorov oznámil svoju rezignáciu. Dôvodom Fedorovho odstúpenia boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským.
„Jevhenija Chmaru som poveril funkciou dočasného ministra s cieľom pokračovať v reforme obranného sektora a zabezpečiť, aby Ukrajina dosiahla všetky výsledky, o ktorých sme diskutovali,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Zelenskyj v reakcii na vlnu kritiky ohľadom odvolania Fedorova vyzval na jednotu v armáde. „Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne. Veľmi by som si prial jednotu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že dočasného šéfa SBU Jevhenija Chmaru poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany po tom, čo Mychajlo Fedorov oznámil svoju rezignáciu. Dôvodom Fedorovho odstúpenia boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským.
„Jevhenija Chmaru som poveril funkciou dočasného ministra s cieľom pokračovať v reforme obranného sektora a zabezpečiť, aby Ukrajina dosiahla všetky výsledky, o ktorých sme diskutovali,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Zelenskyj v reakcii na vlnu kritiky ohľadom odvolania Fedorova vyzval na jednotu v armáde. „Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne. Veľmi by som si prial jednotu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.