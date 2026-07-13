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Ukrajinská premiérka Svyrydenková odovzdala parlamentu svoju demisiu
Zelenskyj o podrobnostiach týkajúcich sa spomínaných personálnych zmien diskutoval so Svyrydenkovou.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 13. júla (TASR) - Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenkovová odovzdala parlamentu svoju demisiu, uviedol v pondelok predseda ukrajinského zákonodarného zboru Ruslan Stefančuk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Parlament sa bude touto záležitosťou zaoberať v blízkej budúcnosti v súlade so zavedeným postupom,“ napísal Stefančuk na platforme X a zároveň sa političke poďakoval za jej prácu. Reuters uvádza, že so zostavovaním novej vlády by sa mohlo začať už v utorok.
Zelenskyj o podrobnostiach týkajúcich sa spomínaných personálnych zmien diskutoval so Svyrydenkovou. „Dospeli sme k záveru, že tieto zmeny si vyžadujú obmenu vlády,“ uviedol ešte v nedeľu. Podľa svojich slov je premiérke vďačný za jej prácu a ponúkol jej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov. Cieľom zmien je zabezpečiť „realizáciu aktualizovanej politickej stratégie“, ozrejmil Zelenskyj.
Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak na platforme Telegram napísal, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhij Koreckyj, generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz. Svyrydenková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch, pričom dodal, že sa „vymení veľa ministrov“.
„Parlament sa bude touto záležitosťou zaoberať v blízkej budúcnosti v súlade so zavedeným postupom,“ napísal Stefančuk na platforme X a zároveň sa političke poďakoval za jej prácu. Reuters uvádza, že so zostavovaním novej vlády by sa mohlo začať už v utorok.
Zelenskyj o podrobnostiach týkajúcich sa spomínaných personálnych zmien diskutoval so Svyrydenkovou. „Dospeli sme k záveru, že tieto zmeny si vyžadujú obmenu vlády,“ uviedol ešte v nedeľu. Podľa svojich slov je premiérke vďačný za jej prácu a ponúkol jej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov. Cieľom zmien je zabezpečiť „realizáciu aktualizovanej politickej stratégie“, ozrejmil Zelenskyj.
Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak na platforme Telegram napísal, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhij Koreckyj, generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz. Svyrydenková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch, pričom dodal, že sa „vymení veľa ministrov“.