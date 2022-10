Ukrajinská prokuratúra: Od začiatku vojny zomrelo už 423 detí

Kyjev 16. októbra (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prišlo o život 423 detí. V nedeľu to uviedla ukrajinská generálna prokuratúra. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Prokuratúra dodala, že od začiatku vojny utrpelo zranenia ďalších 810 detí. Najviac detských obetí si podľa nej vyžiadali útoky v Doneckej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti.



Uvedený počet obetí však stále nie je konečný, upozorňuje prokuratúra, ktorá sa snaží zbierať údaje aj z regiónov, kde stále prebiehajú boje.



Podľa údajov prokuratúry bolo od začiatku vojny poškodených aj viac ako 2600 vzdelávacích inštitúcií, pričom 313 z nich bolo úplne zrovnaných so zemou.