Ukrajinská prokuratúra oznámila razie v odvodových centrách

Kyjev 22. augusta (TASR) — Ukrajinská polícia vykonávala v utorok razie vo viac ako 200 vojenských odvodových centrách, oznámila generálna prokuratúra v Kyjeve. Je to súčasť rozsiahleho vyšetrovania korupcie, ktoré sa koná v čase kľúčovej protiofenzívy, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní odhalili korupčné plány veľkého rozsahu v takmer všetkých oblastiach krajiny. Aktuálne prebieha viac ako 200 súbežných prehliadok" v odvodových centrách, píše sa v oznámení.



"Výmenou za nelegálne výhody pomáhali úradníci občanom získať potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti alebo dočasnej nespôsobilosti pre (vojenskú) službu," doplnila prokuratúra.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal 11. augusta šéfov všetkých regionálnych vojenských odvodových centier. Odôvodnil to podozreniami z korupcie a podvodov, ktoré by podľa jeho slov mohli predstavovať až vlastizradu.



"Tento systém musia viesť ľudia, ktorí presne vedia, čo vojna je a prečo cynizmus a úplatkárstvo počas vojny sú zradou," vyhlásil Zelenskyj. Informoval vtedy tiež, že voči zamestnancom odvodových centier začali 112 trestných konaní a 33 z nich má štatút podozrivých.