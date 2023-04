Ukrajinská prokuratúra zaznamenala 80.000 možných vojnových zločinov

Kyjev 20. apríla (TASR) - Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin v stredu amerických zákonodarcov informoval, že jeho úrad zaznamenal približne 80.000 prípadov možných vojnových zločinov a doteraz bolo na ukrajinských súdoch za takéto zločiny odsúdených 31 Rusov. TASR prevzala správy z portálu americkej spravodajskej televízie CNN a z tlačovej agentúry AP.



Kostin zákonodarcom z výboru Snemovne reprezentantov pre zahraničné záležitosti povedal, že ukrajinská prokuratúra tiež identifikovala 310 potenciálnych páchateľov týchto zločinov a "uzavrela prípady proti 152 možným vojnovým zločincom".



Dodal, že niektoré súdne prípady "prebiehajú v neprítomnosti, pretože sme identifikovali páchateľov a máme celý súbor dôkazov, ale nemôžeme čakať na to, či ich niekedy chytíme. Spracovanie týchto prípadov v neprítomnosti však trvá trochu dlhšie pre procesné obmedzenia".



Ukrajinský generálny prokurátor vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby s Ukrajinou zdieľalo spravodajské informácie, pretože to pomôže jeho úradu v usvedčovaní údajných vojnových zločincov. Poznamenal, že identifikovali tisíce ďalších, ale nemajú úplné dôkazy na usvedčenie týchto vojnových zločincov.



Kostin tiež uviedol, že na území Ukrajiny našli približne 20 mučiarní a vyše 1000 preživších hlásilo celú škálu mučenia, vrátane použitia elektrických šokov, simulovaného topenia (waterboarding), núteného vyzliekania donaha a vyhrážania zohavením a smrťou.



Podľa Kostina bolo len v samotnej Chersonskej oblasti zdokumentovaných vyše 60 prípadov znásilnenia. V oblastiach stále ovládaných ruskými silami sú obyvatelia, vrátane detí, nútení presťahovať sa na iné okupované územia alebo do Ruska.



"Takéto zlo nemožno nechať len tak," povedal Kostin.



Na otázku, aká motivácia stojí za taktikou a konaním Ruska, Kostin odpovedal, že má problém pochopiť brutalitu ruských síl voči civilistom. "Jediným možným vysvetlením je, že chcú vymazať Ukrajinu a Ukrajincov z (nášho) územia. Možno naozaj chcú zabiť nás všetkých," vyhlásil.



Výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu pre zahraničné záležitosti pozval Kostina, aby prišiel vypovedať. Predseda tohto výboru Michael McCaul, republikán zo štátu Texas, je presvedčený, že svedectvo o brutalite konania Ruska dokáže zákonodarcom a voličom, prečo USA robia správne, keď podporujú Ukrajinu.