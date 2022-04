Prokuratúra Ukrajiny: Pri ruskom útoku na evakuovaných zahynulo 7 ľudí

Kyjev 15. apríla (TASR) – Ukrajina v piatok oznámila, že pri ruskom útoku na autobusy odvážajúce civilistov z Charkovskej oblasti na východe krajiny zahynulo sedem ľudí a ďalších 27 utrpelo zranenia. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



"Ruskí vojaci 14. apríla strieľali na evakuačné autobusy vezúce civilistov v dedine Borova v okrese Izium," uviedla vo vyhlásení ukrajinská generálna prokuratúra.



Ukrajinskí predstavitelia vyzývajú obyvateľov juhu krajiny a regiónu Donbas na východe, aby rýchlo odišli do západnejších oblastí pred očakávanou veľkou ruskou ofenzívou zameranou na dobytie celej Luhanskej a Doneckej oblasti, píše AFP.



Na piatok bolo dohodnutých deväť humanitárnych koridorov, oznámila ráno ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ľudia môžu podľa nej odísť autami z viacerých miest do Záporožia, využitie koridorov v Luhanskej oblasti však bude možné len v prípade, ak ruské sily zastavia ostreľovanie.



Vereščuková podľa denníka The Guardian dodala, že vo štvrtok sa podarilo humanitárnymi koridormi evakuovať 2557 ľudí, z nich 289 z obliehaného mesta Mariupol.



Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj medzitým apeloval na evakuáciu tamojších obyvateľov. V piatkovom príspevku na sociálnej sieti ich vyzval, aby si "zvolili život" po tom, ako podľa neho pri ruskom ostreľovaní mesta Kreminna zahynul jeden človek a piati ďalší boli zranení, informovala stanica Sky News.



Hajdaj doplnil, že vlakmi a autobusmi bolo evakuovaných 32.000 obyvateľov oblasti a že nalieha na ďalších, aby urobili to isté. "Neváhajte a odíďte, kým táto možnosť stále existuje," zdôraznil.